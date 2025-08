Nerds em ação! Maurício Ruffy encara Benoit Saint-Denis no UFC Paris

O peso-leve (70 kg) brasileiro Maurício Ruffy tem compromisso marcado em território hostil. De acordo com informação divulgada em primeira mão pelo canal 'Sexto Round' e confirmada posteriormente pela 'Bulgarian Top Team', o representante da 'Fighting Nerds' enfrentará o francês Benoît Saint-Denis no UFC Paris, agendado para o dia 6 de setembro, na Accor Arena.

A confirmação, ainda não oficializada pelo UFC, veio acompanhada de uma brincadeira nas redes sociais. Ruffy publicou um vídeo no qual aparece tomando café, com um croissant sobre a mesa, música tradicional francesa ao fundo e dizendo "Bon jour" ao final. O clima descontraído não passou despercebido pelos fãs e foi entendido como um spoiler da futura viagem ao octógono em solo francês (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Com um cartel de 12 vitórias e apenas uma derrota, o brasileiro, que segue invicto no Ultimate e é apontado como uma das promessas mais empolgantes da divisão até 70 kg, foi agraciado com um oponente que figura entre os top 15 no ranking. O rival, por outro lado, é um dos nomes mais populares do MMA na França. Conhecido pelo estilo agressivo e talento no jiu-jitsu, Saint-Denis vem de vitória após sofrer dois reveses consecutivos.

Companheiro no main event

Ruffy não será o único representante da Fighting Nerds no evento. Seu companheiro de equipe, Caio Borralho, fará a luta principal da noite contra o também francês Nassourdine Imavov, em confronto válido pela divisão dos médios (84 kg). A expectativa é que o vencedor se credencie como o próximo desafiante ao cinturão da categoria.

O card promete agitar o público local, com forte presença de atletas da casa em posição de destaque. Para Ruffy, o confronto representa uma oportunidade de consolidar seu nome na elite da categoria, enfrentando um dos principais nomes europeus da atualidade.

