Murilo inicia transição física e Palmeiras intensifica preparação para pegar o Vitória

O Palmeiras segue a sua preparação para enfrentar o Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Abel Ferreira comandou um treino técnico e tático na Academia de Futebol, com foco em construções de jogadas e estratégias de jogo.

A boa notícia da atividade fica por conta de Murilo. O zagueiro, que lesionou a coxa esquerda contra o Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes, iniciou o processo de transição física com o Núcleo de Saúde e Performance tanto internamente quanto no gramado.

Já Felipe Anderson, que desfalcou o Verdão nos últimos dois compromissos (Grêmio e Corinthians) devido a uma inflamação no quadril, treinou em tempo integral com o elenco e a tendência é que esteja disponível para a partida.

Por fim, Paulinho (cirurgia na perna direita) fez tratamento interno, enquanto Bruno Rodrigues (transição física) cumpriu cronograma interno e também no campo.

A tendência é que o técnico Abel Ferreira promova alterações na escalação para preservar o condicionamento físico da equipe antes do confronto decisivo contra o Corinthians, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira.

Assim, uma possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Micael, Bendedetti e Vanderlan; Martínez, Allan e Raphael Veiga; Luighi, Flaco López e Facundo Torres.

O elenco volta aos treinos na manhã deste sábado. O duelo com o Vitória está marcado para este domingo, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA).

O Palmeiras vive bom momento no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de três vitórias seguidas e superou o Grêmio no último sábado, por 1 a 0, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão subiu para a terceira colocação, com 29 pontos conquistados e dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos, e um a menos que o líder Flamengo, que soma 36.