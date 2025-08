MP da Espanha pede prisão a zagueiro do Real por distribuição de pornografia infantil

O Ministério Público da Espanha solicitou uma pena de dois anos e meio de prisão para o zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, por acusações de distribuição de pornografia infantil. A investigação criminal já se arrasta há meses.

A denúncia, divulgada pela imprensa europeia, aponta que Asencio teria recebido e compartilhado um vídeo íntimo de uma menor de idade. O material, gravado sem consentimento da vítima, foi feito por outros três atletas, que na época integravam as categorias de base do Real Madrid. O ato sexual, segundo as investigações, foi consensual, mas a gravação e a divulgação do conteúdo caracterizam crimes graves.

Entenda o caso

O caso remonta a junho de 2023, em um hotel nas Ilhas Canárias, onde o zagueiro e outros três ex-jogadores do Real Madrid — Andrés García, Ferrán Ruiz e Juan Rodríguez — se envolveram em encontros sexuais com duas adolescentes. Uma delas era menor de idade.

Apesar de não ter participado diretamente do ato sexual, Asencio é acusado de ter tido acesso ao vídeo e o repassado a um amigo. A defesa do jogador chegou a buscar um acordo financeiro para encerrar a ação, mas a proposta foi negada. A justiça espanhola, por sua vez, segue com o processo criminal, e a situação de Asencio se agrava a cada nova informação revelada.

Os outros três atletas envolvidos enfrentam acusações ainda mais pesadas, com a promotoria pedindo penas de até quatro anos e sete meses de prisão por crimes de violação de privacidade e pornografia infantil. Após o início das investigações, eles foram desligados do clube.

Repercussão e futuro incerto

A situação de Asencio se tornou um tema delicado para o Real Madrid, que até o momento não se manifestou publicamente sobre o caso. A incerteza sobre o futuro do jogador é enorme, especialmente depois de uma temporada de destaque, na qual ele se firmou como uma peça importante na defesa do time.

Em maio, o jogador chegou a se pronunciar sobre o assunto, afirmando que "não participou de nenhum comportamento que violasse a liberdade sexual de qualquer mulher, muito menos de menores". A defesa de Asencio ainda confia na presunção de inocência, mas a gravidade das acusações e a postura do Ministério Público da Espanha trazem uma nuvem de incerteza sobre a carreira do zagueiro.