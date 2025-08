Meia do Palmeiras se vê em momento especial e projeta estreia na Copa do Brasil feminina: "Encarar como final"

Depois da pausa no calendário do futebol feminino para disputa da Copa América, o Palmeiras volta a campo para as competições oficiais e tem pela frente um jogo contra o Corinthians, pelo Paulista, estreia na Copa do Brasil, contra o Avaí/Kindermann e quartas de final do Brasileiro, contra o Flamengo.

Durante a disputa da Copa América, que se encerra neste sábado com Brasil e Colômbia disputando o título, as Palestrinas disputaram dois torneios amistosos: a Teal Rising Cup (terceiro lugar) e a The Women's Cup (vice-campeã). A meio-campista Brena, que marcou um gol no primeiro torneio e dois no segundo, se vê em momento especial no clube e projetou o retorno da equipe aos compromissos oficiais.

"É um momento muito especial que estou vivendo aqui no Palmeiras. Acredito que, desde que cheguei, esse tem sido o meu melhor momento, não só pelos gols, mas também pelo clube, pelo ambiente e pelas pessoas que estão comigo no dia a dia, o que facilita para que as coisas fluam bem. Vou continuar trabalhando muito para dar sequência agora aqui no Brasil. Domingo já temos um clássico pela frente e espero poder continuar ajudando", disse.

Em 11 jogos oficiais, se contar os amistoso, Brena tem três gols marcados. Aliás, foi dela um dos gols no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pelo Paulista, antes da pausa no calendário. Ela deve seguir entre as titulares da técnica Camilla Orlando para o jogo contra o Corinthians, neste domingo, pela primeira fase do Paulista. A bola rola às 11 horas (de Brasília), na Fazendinha.

E, logo após o Derby, o Palmeiras estreia na Copa do Brasil feminino. O sorteio colocou no caminho do Verdão o Avaí/Kindermann. A partida está marcada para acontecer na quarta-feira, às 15h, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC).

"Vai começar uma nova competição, que acredito ser ainda mais desafiadora, porque em caso de derrota estamos fora. Mas temos um elenco muito bom, o que facilita para que a gente chegue forte em todas as competições. Temos que encarar esse jogo como uma final, porque são partidas de mata-mata, então precisamos de muita seriedade e trabalho para que as coisas fluam bem", projetou.