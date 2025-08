Mayke e Santos se animam com "junção perfeita"

A chegada de Mayke é uma esperança para o Santos tentar sair da má fase. O clube vê potencial para que o lateral direito se encaixe entre os titulares e mude o ânimo do clube neste segundo semestre.

O jogador de 32 anos, aliás, também está animado com o casamento. Com o ciclo no Palmeiras encerrado, o defensor acredita que pode ajudar o Peixe a crescer, tanto dentro quanto fora de campo.

"O futebol é feito de momentos. As vezes entra em uma fase não tão boa e quando entra numa fase boa dá tudo certo. Sabemos que o Santos não está em uma fase boa, mas tenho certeza que vamos sair dessa. O grupo está bem misto, muitos da base, meninos novos e jogadores que vieram de grandes clubes e maduro. É uma junção perfeita. Tenho certeza que, ganhando jogos, vai voltar a confiança. Assim vão vir as vitórias e os pontos que a gente precisa para tirar o Santos dessa situação", disse o camisa 2.

Desde 2017 no Palmeiras, depois de passagem de destaque pelo Cruzeiro, Mayke se despediu do Alviverde como jogador com mais títulos na história, com 12 taças levantadas, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

O lateral direito conquistou três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ao todo, foram 319 jogos, oito gols e 26 assistências.

Com o currículo recheado, Mayke chega ao Santos para ser um dos líderes do elenco. A ideia é que ele também possa ajudar nos bastidores, especialmente com os jogadores mais novos.

"Antigamente eu era um dos meninos, agora sou experiente. Fico feliz. No Cruzeiro tinha muitos medalhões que me ajudaram bastante. Isso é muito importante para as crias que sobem. Vou fazer de tudo para ajudar. Já falei que podem contar comigo, gosto de fazer amizades e ajudar. Aqui não vai ser diferente. Faço de tudo para ajudar dentro e fora de campo. Sou um irmão mais velho para ajudar eles a fazer o melhor possível dentro de campo. Isso é bom para nós também", relatou.

Mayke espera estrear com a camisa alvinegra na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O vínculo do ex-Palmeiras com o Santos é definitivo e válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.