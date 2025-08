Lutador se empolga com nocaute e cai de cara em comemoração; veja

Em um momento inusitado do MMA amador recente, Ever Joel Maldonado conquistou sua primeira vitória de forma impressionante, mas a comemoração não saiu como planejado. Durante o confronto contra Rodrigo Fernandez, em evento espanhol de artes marciais mistas, o atleta aplicou um nocaute com um soco rodado - golpe de costas que derrubou o adversário - assegurando o triunfo antes dos dois minutos de luta.

O movimento, inspirado em técnicas vistas até no cinema, surpreendeu o público presente. No entanto, a celebração acabou marcada por um tropeço: ao tentar realizar um mortal para trás, tradicional gesto de comemoração entre lutadores, Maldonado perdeu o equilíbrio e caiu de cara no tatame, ganhando repercussão nas redes sociais (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

Fato já conhecido

Apesar da queda, a vitória foi confirmada pelo árbitro, e o estreante mostrou determinação ao garantir o resultado logo em sua estreia no esporte. Ao comemorar de forma ousada, ele entrou para o grupo de atletas que pagaram caro por celebrar com acrobacias. Esse erro, no entanto, não diminui o feito do espanhol, que agora busca firmar seu caminho no MMA. Resta esperar que, nas próximas conquistas, ele consiga aliar técnica e equilíbrio também na hora da festa.

Qué mejor manera de debutar que así? Señoras y señores les presentamos a Ever Joel Maldonado ?#mma #afl #undergroundseries #aflmma #spanishmma pic.twitter.com/8oWalZUh1y

- AFL MMA (@AFLMMASPAIN) July 28, 2025

