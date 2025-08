Liverpool anuncia novas camisas para a temporada em retorno à Adidas

O Liverpool está de uniformes novos. Nesta sexta-feira, os Reds anunciaram suas novas camisas para a temporada, a primeira em seu retorno à Adidas. A equipe inglesa teve anos de parceria com a fornecedora alemã, que deixou o clube em 2012 para a entrada da Warrior.

A nova primeira camisa do Liverpool segue com o vermelho predominante. Além disso, ela possui os clássicos logotipos brancos, as três listras da Adidas nos ombros e um design simples, semelhante à camisa de 2006-07. Oficialmente, a cor vermelha é chamada de "Strawberry Red".

A camisa titular do Liverpool em 2006/07 foi a primeira feita pela Adidas ela substituiu a Reebok (de propriedade da Adidas) como fornecedora de uniformes do clube. Ela foi usada por lendas como Steven Gerrard, Daniel Agger e Xabi Alonso.

Foto: Divulgação / Liverpool