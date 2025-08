Lesão de Basso cria dilema para Cleber Xavier no Santos

O Santos não poderá contar com João Basso na partida contra o Juventude, na segunda-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e gerou um dilema para Cleber Xavier.

O técnico terá que usar Gil ou Luisão ao lado de Luan Pares. Zé Ivaldo saiu dos planos do clube após cair de rendimento e perdeu até mesmo o número da camisa para Mayke.

Acontece que nem Gil nem Luisão estão com ritmo de jogo. O mais experiente não entra em campo desde 1º de maio, no empate de 1 a 1 com o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já o garoto atuou pela última vez em 25 de maio, no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, pela 10ª rodada da Série A. Luisão, aliás, só tem seis jogos na temporada, sendo três como titular.

Gil, por sua vez, tem 14 exibições em 2025, 13 entre os 11 iniciais, mas perdeu muito espaço com Cleber Xavier, especialmente após ficar afastado por um período por conta de problemas pessoais.

Diante do Juventude, portanto, o treinador terá que escolher entre um dos dois para atuar na zaga, já que Basso está fora por lesão e Zé Ivaldo saiu dos planos.

Outra alternativa é escalar Willian Arão como zagueiro, função que ele já exerceu. O volante, porém, está em transição física após sofrer um edema muscular na região da panturrilha direita.

O duelo com o Juventude está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.