Karol Rosa abre o jogo sobre estafa mental em derrota no UFC: "Só o corpo estava lá"

Em janeiro deste ano, no card do UFC 311, Karol Rosa foi superada por Ailin Perez com um desempenho, para muitos, aquém do seu total potencial dentro do octógono. Sete meses depois do combate, um relato da própria brasileira pode justificar a impressão dos fãs de MMA que assistiram ao confronto na época. Afinal de contas, a peso-galo (61 kg) da 'GAEA Project' abriu o jogo e admitiu que estava irreconhecível - revelando, inclusive, que competiu sem a mesma vontade, com claros sinais de estafa mental.

A parte física, conforme a própria relatou em entrevista exclusiva à Ag Fight, estava nos conformes. Entretanto, o lado mental pesou consideravelmente e, mesmo que indiretamente, afetou também seu corpo antes e durante a luta. Karol explicou que emendou uma série de camps em sequência - seus e também de suas parceiras de equipe. A sucessão de compromissos e responsabilidades gerou um desgaste com o qual a brasileira ainda não estava habituada, o que culminou em um desempenho mais apático no UFC 311.

"A lição que tirei da luta com a Perez é que a gente pode estar 100% fisicamente, mas mentalmente não. Isso pesou muito para mim lá na hora. Estava mentalmente exausta, bem cansada. Fiz o corte de peso bem. Mas quando acabei de pesar e comecei a hidratar, parece que meu corpo fez assim: 'Off', descansa. Pensei: 'O que vou fazer? Estou cansada, não quero lutar, o que estou fazendo aqui?'. Fui e lutei. Não foi nem 50% do que treinei, quem me conhece sabe. Estava bem fisicamente, mas mentalmente não estava e deu ruim. Até os corners disseram que até meu olhar estava diferente. Só meu corpo estava lá, porque a cabeça mesmo não estava. Na luta, pensava: 'Só dure os três rounds, não seja finalizada ou nocauteada'. Foi o que aconteceu", desabafou Karol.

Luta da Noite?

Apesar de ter sido um episódio marcante em sua carreira, a derrota no UFC 311 já ficou no passado para Rosa. Neste sábado (2), no evento 'Vegas 108', diante de Nora Cornolle, a atleta do Espírito Santo busca dar a volta por cima em grande estilo. E, segundo a própria, sua disputa contra a rival francesa, programada para o card principal do show, tem potencial para roubar a cena e conquistar o prêmio de 'Luta da Noite'.

"Gosto do estilo dela, que vem do muay thai. Também tenho uma parte em pé boa. Acho que a gente está indo para, quem sabe, ser a luta da noite. Porque estou indo para me quebrar e ela também. Acho que vamos dar um grande show para a galera. Estou preparada para a parte em pé dela, que pode ser um risco. Mas também estou preparada na parte de chão. Sou melhor que ela no chão, essa é minha vantagem. Estou indo para três rounds, todas as minhas foram para os três rounds, mas foram boas e empolgantes. Essa não vai ser diferente", projetou Rosa.

Além de Karol, a porção principal do UFC Vegas 108 contará com mais dois brasileiros em ação: Elves Brener e Elizeu 'Capoeira'. Já no card preliminar do evento, mais quatro atletas tupiniquins fazem as honras: Ketlen 'Esquentadinha', Rodolfo Vieira e Felipe Bunes vs Rafael 'Macapá', que protagonizam o único duelo 100% verde-amarelo da noite.

