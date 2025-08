Judson retorna à Seleção Brasileira de vôlei para semifinal da Liga das Nações

Bernardinho, comandante da Seleção Brasileira de vôlei masculino, definiu os 14 jogadores que vão enfrentar a Polônia na semifinal da Liga das Nações. Judson, central titular do Brasil, voltou a aparecer na lista dos relacionados ao jogo. O jogo acontecerá neste sábado, às 8h (de Brasília).

O meio-de-rede foi desfalque para a equipe brasileira nas quartas de final contra a China, após sentir dores musculares nas costas. O Brasil contou com o central Matheus Pinta para vencer a seleção asiática por 3 sets a 1.

Do outro lado da rede, a equipe polonesa venceu o Japão, por 3 sets a 0, para chegar às semifinais. Em 2023, os poloneses conquistaram seu primeiro título da Liga das Nações, após vencerem os EUA por 3 sets a 1 na final.

No último confronto contra a Polônia, o Brasil levou a melhor por 3 sets a 1. Em 2024, a Seleção também venceu os poloneses na primeira fase da Liga das Nações, mas foram eliminados por eles nas quartas de final do torneio.

Com isso, é a primeira vez em quatro anos que o Brasil consegue avançar para a semifinal da Liga das Nações. A última vez havia sido em 2021, quando a Seleção foi campeã do torneio em cima da Polônia. Na edição deste ano, a equipe brasileira se classificou em primeiro lugar, tendo feito a melhor campanha da primeira fase do campeonato.

Os 14 jogadores inscritos para a semifinal:

Levantadores: Brasília e Cachopa



Opostos: Alan e Darlan



Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli



Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery



Líbero: Maique.