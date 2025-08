Jornal espanhol repercute e elogia trabalho de Crespo: "Revolucionou o São Paulo"

O trabalho do técnico Hernán Crespo à frente do São Paulo está ganhando repercussão internacional. Nesta sexta-feira, o jornal As, da Espanha, descreveu que o treinador "revolucionou" o Tricolor desde seu retorno ao clube, concretizado em junho deste ano.

A reportagem do veículo internacional destacou a ascensão do São Paulo na tabela do Brasileirão e a série de vitórias consecutivas da equipe, que vive sua melhor sequência na temporada. O Tricolor vem de quatro triunfos seguidos contra Corinthians, Juventude, Fluminense (Brasileirão) e Athletico-PR (Copa do Brasil).

"Tudo isso graças, em parte, ao trabalho que está fazendo o treinador do São Paulo, Hernán Crespo", disse um trecho da notícia.

A matéria do jornal relembrou a trajetória que trouxe Hernán Crespo de volta ao São Paulo, desde a demissão de Zubeldía, passando pelas negociações com o novo treinador e chegando à resolução de uma dívida antiga que o clube tinha com o argentino.

O jornal afirmou que, após a chegada de Crespo, "a mudança na cara da equipe é notável". A matéria ainda destacou que, em menos jogos, Crespo já igualou Zubeldía em vitórias por competições nacionais, o que é fato - o argentino soma quatro triunfos em seis partidas por Brasileirão e Copa do Brasil, enquanto seu antecessor acumulou o mesmo número em 14 embates.

O veículo internacional também relembrou a campanha do São Paulo na Libertadores e citou que Zubeldía conseguiu levar a equipe à liderança do grupo. Mas disse, ainda, que será necessário aguardar para ver o "rendimento de Crespo" no torneio continental no próximo dia 12 de agosto, data do jogo de ida das oitavas de final. O Tricolor encara o Atlético Nacional, da Colômbia.

Livre no mercado após deixar o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, Crespo foi anunciado pelo São Paulo no último dia 18 de junho, em meio à pausa no calendário para o Mundial de Clubes. O treinador retornou ao Tricolor para uma segunda passagem e, além dos resultados, tem conseguido fazer a equipe jogar um futebol vistoso.

No comando do São Paulo desde junho, Crespo soma quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis partidas, totalizando 72,22% de aproveitamento.

O São Paulo de Crespo retorna aos gramados neste domingo, quando encara o Internacional pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).