Internacional faz promoção para duelo contra o São Paulo

Nesta quinta-feira, o Internacional anunciou que fará uma promoção para o compromisso diante do São Paulo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília).

De acordo com o Colorado, sócios e sócias de todas as modalidades ? com exceção do plano Coloradinho ? poderão levar um acompanhante gratuitamente, desde que adquiram ingresso para o duelo no Beira-Rio.

Domingo de Inter em campo no Brasileirão! ?? Diante do São Paulo, às 20h30, no Gigante, o Colorado buscará ?3?? pontos no torneio. ?? ? Sócios e sócias já podem adquirir ingresso ou realizar Check-In no https://t.co/hQiLUvy6BU. Aproveite a promoção para sócios(as) com... pic.twitter.com/6ikQkcJZRq ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 31, 2025

Quem já efetuou a compra da entrada do acompanhante terá o valor ressarcido automaticamente pela mesma forma de pagamento utilizada (Pix ou cartão). Os bilhetes podem ser adquiridos através do site https://www.mundocolorado.com.br/.

A entrada ao estádio será realizada exclusivamente por biometria facial, sistema já adotado pelo clube gaúcho nas partidas como mandante.

No momento, o Internacional ocupa a décima colocação da tabela, com 21 pontos conquistados. Do outro lado, o São Paulo vem embalado de quatro vitórias seguidas (três pelo Brasileiro e uma pela Copa do Brasil) e figura na oitava posição, com 22 unidades. O embate será direto, uma vez que ambas as equipes miram se aproximar do G6.