Incêndio cancela anúncio da aprovação do projeto de construção da nova Vila

O anúncio oficial da aprovação do projeto de construção da nova arena do Santos, que seria realizado nesta sexta-feira, foi cancelado. A prefeitura de Santos decidiu adiar o evento por conta de um incêndio que atinge moradias construídas sobre palafitas na comunidade Caminho São Sebastião.

O ato seria realizado no Palácio José Bonifácio e iriam participar o prefeito Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e o diretor de Novos Negócios da WTorre, Luiz Otávio Alves.

"Em virtude do evento de grande proporção que atinge a área da Última Ponte, no bairro Rádio Clube (Zona Noroeste de Santos), está cancelado o anúncio da aprovação do projeto de construção da nova arena do Santos Futebol Clube que seria realizado nesta sexta-feira (1°). Diversas secretarias municipais da Prefeitura de Santos estão mobilizadas neste momento em auxílio às famílias atingidas", informou a prefeitura.

O órgão prometeu que uma nova data será informada oportunamente.

Nova Vila

Recentemente, houve uma audiência pública, realizada no salão de mármore do Santos, para discutir o impacto das obras na Vila Belmiro. O presidente Marcelo Teixeira afirmou que a demolição do estádio só acontecerá quando o valor de R$ 600 milhões estiver totalmente arrecadado.

Todo o recurso para a obra virá do próprio Santos, por meio da comercialização de cadeiras e camarotes na nova Vila Belmiro, em parceria com a construtora WTorre, que também ajudará na venda desses espaços.

As negociações para viabilizar o novo estádio alvinegro começaram ainda em 2020, na gestão de José Carlos Peres. As conversas, porém, ganharam mais força na reta final do mandato de Andres Rueda, em 2023. Na época, criou-se a expectativa de que as obras começassem ainda em 2024.

Marcelo Teixeira assumiu em janeiro deste ano e, desde então, realizou diversas alterações no projeto. Assim, a construção ainda não saiu do papel. Neste período, aliás, ele chegou a prometer o início de vendas de cadeiras e camarotes mais de uma vez, porém não cumpriu.

Mudando estruturas

Além da nova Vila, o Santos também está caminhando para uma mudança de centro de treinamento. O da base e feminino foi reformado, com a ajuda da NR Sports, empresa do pai de Neymar. Já o profissional deve sair do CT Rei Pelé e ir para Praia Grande.

O CT Vila Praia Grande tem um prazo de entrega de aproximadamente um ano, sem nenhum custo para o Santos.