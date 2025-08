Hugo Calderano vence alemão na estreia da chave de simples do WTT Star Contender

Nesta sexta-feira, Hugo Calderano estreou com vitória na chave de simples do WTT Star Contender. O brasileiro venceu o alemão Wim Verdonachot por 3 sets a 1.

Atual número 3 do ranking mundial e cabeça de chave do torneio, Calderano até teve momentos delicados no duelo, mas conseguiu o resultado positivo. Ele fechou a partida com parciais de 11/7, 16/14, 9/11 e 11/8 para garantir a vaga nas oitavas de final, que acontecem neste sábado.

"Foi um jogo complicado, mas fico muito feliz com essa vitória. Em alguns momentos, tive dificuldades, mas contar com o apoio da torcida gritando meu nome fez toda a diferença. É muito bom jogar em casa e avançar de fase", disse Calderano.

Hugo Calderano brigará por uma vaga nas quartas de final neste sábado, às 12h30 (de Brasília), contra o chinês Chang Yu-An.