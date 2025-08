Hugo Calderano e Bruna Takahashi são eliminados em Foz do Iguaçu

Nesta sexta-feira, os mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram superados por 3 sets a 2 no WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, com parciais de 11/7. 7/11, 11/9, 11/13 e 11/6. Os brasileiros enfrentaram a dupla formada pelo sul-coreano Oh Junsung e pela japonesa Miyu Nagasaki.

Durante o quarto set, a dupla asiática chegou a ter match point, mas Calderano e Takahashi conseguiram virar o jogo, fechando em 13/11. Porém, não foi suficiente para a dupla brasileira conseguir avançar às semifinais do torneio.

O BRASIL AMA MUITO VOCÊS ?? Não deu pra nossa dupla Calderashi e o coração de todo mundo ficou apertado com essa despedida nas quartas. Mas na vitória ou na derrota, a torcida brasileira tem orgulho demais desses dois ídolos olímpicos, que levam nossa bandeira pelo mundo com... pic.twitter.com/nmEvaFuI6y ? Tênis de Mesa do Brasil (@TMdoBrasil) August 1, 2025

No primeiro jogo em Foz do Iguaçu, o casal passou pelos chilenos Alfonso Olave e Sofía Vega por 3 sets a 0, em um jogo que durou somente 22 minutos.

Recentemente, Calderano e Takahashi venceram o título do WTT de Buenos Aires e fizeram a final em Ljubljana. Também foram vice-campeões do Pan-Americano, em 2024.

O título na capital argentina impulsionou a dupla no ranking mundial de tênis de mesa, colocando-os na 12ª posição, com 1455 pontos. Com isso, eles passaram a dupla brasileira formada por Giulia Takahashi, irmã de Bruna, e Guilherme Teodoro, que estão em 13°.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltam às quadras ainda nesta sexta, para estreia na chave simples do WTT de Foz do Iguaçu. Calderano enfrenta o alemão Wim Verdonschot, às 19h55 (de Brasília). Já Takahashi enfrenta Huang, Yu-Jie, de Tawaian, às 12h20 (de Brasília).