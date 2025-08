Hernan: Wendell desfalca o São Paulo por um mês; Rodriguinho vira dúvida

O lateral esquerdo Wendell teve lesão muscular confirmada e desfalcará o São Paulo por cerca de quatro semanas, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Deixa eu trazer aqui uma informação que não é muito boa para o torcedor de São Paulo, não é muito boa para o Wendell. O Wendel fez exame e teve uma lesão detectada no [músculo] posterior da coxa esquerda.

Está confirmado, pode cravar. Quatro semanas é o prazo para ele voltar. Então, o Wendell está fora por um mês. Está fora inclusive do jogo da volta da Libertadores.

André Hernan

A lesão acontece no melhor momento do Wendell no São Paulo. Ele vinha ganhando espaço no time e moral com a torcida após ficar meses sem ritmo de jogo no seu ex-clube, o Porto.

Ele ficou oito meses [parado]. Ele até brincou: é como se ele tivesse tido uma lesão sem ter tido. No começo ele teve uma dificuldade muito grande no São Paulo, se recondicionou e agora estava deslanchando, jogando bem, quarto jogo seguido com o São Paulo vencendo, com participação dele. E aí teve essa lesão.

André Hernan

Rodriguinho vira dúvida

O colunista acrescentou que Rodriguinho, que brilhou na vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR na Copa do Brasil, virou dúvida para a 18ª rodada do Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Inter no Beira-Rio, no domingo (3), às 20h30 (de Brasília).

O Rodriguinho, que teve muito destaque no São Paulo nos últimos jogos, teve uma dividida com o jogador do Athetico e quando ele passou do meu lado tomei um susto, porque o Rodriguinho estava totalmente ensanguentado. Ele teve uma dividida e logo depois o juiz acabou o jogo. Ele estava sangrando bastante e com cara de preocupado.

Quando acabou o jogo, eu estava batendo um papo com o pessoal do São Paulo Saiu e perguntei: como tá o Rodriguinho?. Aí me disseram — 'o Rodriguinho tá fazendo ponto na boca, no queixo, e é outro jogador que domingo não sei se vai pra viagem'.

Me falaram isso lá nos bastidores do Morumbi -- 'não sei se o Rodriguinho vai pra viagem, porque tá inchado, o cara tá fazendo um monte de ponto'. Só aí a gente já tem a dúvida do Rodriguinho.

André Hernan

