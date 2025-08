Fortaleza encaminha rescisão com David Luiz, que deve retornar ao futebol europeu

A passagem de David Luiz pelo Fortaleza deve chegar ao fim. Nesta sexta-feira, o Leão do Pici encaminhou a rescisão amigável do contrato com o defensor, que provavelmente acertará com o Pafos, do Chipre. A informação é do ge.

A última vez que David Luiz entrou em campo foi no dia 12 de junho, na derrota por 3 a 2 para o Santos, pelo Brasileirão. Desde então, o zagueiro perdeu cinco partidas e deve deixar o Leão do Pici com apenas 16 jogos disputados.

David Luiz, de 38 anos, chegou ao Fortaleza no começo de 2025, quando a equipe ainda era comandada por Vojvoda. O zagueiro começou atuando como titular do Leão do Pici, mas perdeu espaço devido a problemas físicos. Ele tinha contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Agora, David Luiz deve acertar com o Pafos, do Chipre. Atual campeão cipriota, a equipe está na terceira fase das eliminatórias da Liga dos Campeões e vai duelar com o Dínamo de Kyiv, da Ucrânia.

Fase do Fortaleza

O Fortaleza vive má fase em 2025. O Leão do Pici foi vice-campeão estadual, caiu na terceira fase da Copa do Brasil e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Fortaleza está na 18ª posição, com 14 pontos, uma unidade atrás do Vasco da Gama, primeiro time fora do Z4. O Leão do Pici também segue vivo na Libertadores e enfrenta o Vélez nas oitavas de final.

A equipe de Renato Paiva volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão.