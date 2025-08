Foco no Derby? Dorival avalia poupar titulares do Corinthians contra o Fortaleza

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, não descarta poupar alguns titulares da equipe no jogo contra o Fortaleza, marcado para este domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá entre os dois clássicos com do Palmeiras, pelas oitavas de final Copa do Brasil.

O treinador já descansou os principais jogadores no último compromisso antes do primeiro Derby, disputado nesta quarta-feira. No último sábado, diante do Botafogo, ele mandou a campo um time quase todo reserva e arrancou um empate de 1 a 1 no Nilton Santos. Alguns titulares, como Memphis Depay e Yuri Alberto, só entraram no segundo tempo.

A estratégia surtiu efeito, no entendimento de Dorival. Ele acredita que o Corinthians teve mais fôlego para competir com o Palmeiras. A equipe ganhou por 1 a 0 e carrega uma vantagem para o jogo de volta.

Agora, antes do segundo e decisivo encontro com o rival, o Timão tem pela frente o Fortaleza. Em coletiva de imprensa, Dorival foi questionado sobre o planejamento para o confronto e disse que irá avaliar. Ele tem três dias de preparação, mas deve segurar alguns dos principais atletas para preservar a integridade física do elenco.

"Teremos quatro dias agora, vamos pensar direitinho para ver qual será a melhor atitude para chegarmos com força no jogo do final de semana e do meio de semana. Ainda não tenho como falar nesse momento", afirmou o treinador.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena. Três dias depois, na quarta, às 21h30, o time entra no campo do Allianz Parque pela volta das oitavas de final.

Com a vitória de 1 a 0 na ida, a equipe alvinegra precisa de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Verdão ganhar por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols dá a vaga ao time palestrino.