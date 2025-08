Fluminense x Grêmio: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

Fluminense e Grêmio fazem um duelo de tricolores neste sábado, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times ganharam seus jogos por 2 a 1 no meio de semana e tentam embalar na temporada, pois enfrentam a desconfiança de seus torcedores.

O Fluminense venceu o Internacional no Rio Grande do Sul pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, encerrando uma sequência de cinco jogos sem um resultado positivo. Mas, no Brasileirão, vem de quatro derrotas seguidas, sendo a mais recente para o São Paulo, por 3 a 1, fora de casa. Com 20 pontos, o Tricolor das Laranjeiras despencou para a 12ª posição na tabela.

Com a mesma pontuação, o Grêmio vem de um triunfo sobre o Fortaleza, em casa, e conseguiu ganhar um respiro em relação à zona de rebaixamento.

Onde assistir

O duelo entre Fluminense e Grêmio terá transmissão pelo SporTV (TV Fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view).

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, elegeu o desgaste como o principal rival neste jogo.

"Não estamos pensando na Copa do Brasil e vamos olhar o Grêmio primeiro. Mas, logicamente que o desgaste físico sempre gera preocupação de perdermos jogadores", disse ele.

Para este duelo o Fluminense não poderá contar com o zagueiro Juan Freytes e nem com o volante Facundo Bernal, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Manoel deve entrar na zaga ao lado de Thiago Santos, uma vez que Thiago Silva deve ser poupado para a disputa da Copa do Brasil. No meio, Hércules ganha a posição.

Pelo lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes sabe que não pode abrir mão da vitória por conta do momento do Brasileirão.

"O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado e estamos em condição de melhorar muito a nossa posição se conseguirmos mais uma vitória. São as vitórias que trazem tranquilidade para trabalharmos bem", disse ele.

Com lesão muscular grau 2-b no bíceps femoral da coxa direita, Gustavo Martins fica de fora do jogo. Assim Camilo assume a lateral direita. O atacante Cristian Olivera cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Pavón deve herdar a vaga.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X GRÊMIO-RS



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 2 de agosto de 2025 (Sábado)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Yeferson Soteldo, Kevin Serna e Everaldo



Técnico: Renato Gaúcho

Grêmio: Tiago Volpi, Camilo, Wagner Leonardo, Walter Kannemann e Marlon; Dodi, Mathías Villasanti e Riquelme; Alysson, Martin Braithwaite e Cristian Pavón



Técnico: Mano Menezes