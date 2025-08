Flamengo sofreu com própria soberba contra Atlético-MG? Colunistas opinam

O Atlético-MG venceu o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Fim de Papo, Rodrigo Mattos e Alicia Klein debateram os motivos da derrota rubro-negra em casa.

O único gol do Galo foi marcado por Tomás Cuello, aproveitando erro de Léo Pereira na saída de bola. O jogo também marcou a estreia de três reforços do Flamengo para a temporada: Emerson Royal, Saul e Samuel Lino.

Mattos: Léo Pereira mostrou soberba no lance do gol

O Flamengo foi bloqueado pelo Atlético, que entrou para marcar, e foi um jogo muito truncado nos primeiros 30 minutos. [...] No segundo tempo, o Atlético voltou melhor. Teve espaço para chutar de fora da área. E foi uma paçocada do Léo Pereira. Pode-se dizer que teve até uma soberba nesse passe. [...] Não me pareceu que estava na maior concentração.

Rodrigo Mattos

Alicia: Méritos defensivos e falta de entrosamento definiram placar

Foi um lance que não precisava [do Léo Pereira]. Daí a dizer que o Flamengo perdeu por soberba, acho exagero. É um jogo muito longo, de muitas chances dos dois lados, em que um zagueiro cometeu um erro em um lance que normalmente o Flamengo faz bem. [...] A derrota foi muito por méritos defensivos do Galo, que foi eficiente quando teve a chance, e porque ainda falta entrosamento no time.

Alicia Klein

