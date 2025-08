Flamengo errou ao poupar na Copa do Brasil? Colunistas divergem

Na derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, Filipe Luís poupou alguns titulares do Flamengo e promoveu a estreia de reforços, como Emerson Royal, Samuel Lino e Saul. No Fim de Papo, Yara Fantoni e Rodrigo Mattos discordaram sobre a estratégia do técnico.

Com a vitória no Maracanã, o Atlético joga pelo empate na volta, marcada para a próxima quarta (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Yara: Não dá para poupar em casa na Copa do Brasil

É um jogo de Copa do Brasil, mata-mata, o Flamengo é o atual campeão, defende o título, é líder do Brasileiro, mas é uma disputa de pontos corridos, pode acontecer muita coisa. Para o Flamengo, dentro do Maracanã, com o elenco que tem, era favorito, tinha que ter ganhado, ao menos empatado. [...] Não acho uma decisão correta poupar em um jogo de ida em casa na Copa do Brasil.

Yara Fantoni

Mattos: Flamengo deveria ter poupado mais

A estratégia foi correta. Eu teria poupado mais jogadores. Não é questão do que é o Atlético - é um rival importante, tem uma história entre os dois times. Não tem a ver com o Atlético, mas a Copa do Brasil é a menos importante das três [que o Flamengo disputa]. E o flamengo tem cometido várias vezes esse erro de priorizar as copas e perder a liderança do Brasileiro. O Brasileiro é a prioridade para o Flamengo esse ano e tem que ser tratado dessa forma, é a competição mais importante.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo