Filipe Luís exalta Samuel Lino e revela "prioridades" do Flamengo em 2025

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo recebeu o Atlético-MG no Maracanã e foi superado por 1 a 0. Após a partida, o técnico Filipe Luís exaltou o estreante Samuel Lino e revelou quais são as prioridades do Rubro-Negro na temporada.

"Não existe ninguém com a camisa de titular, com a vaga no time sem demonstrar no campo, mas sabemos da qualidade do Samuel, do diferencial que ele é quando pega na bola. É justamente o jogador de que precisávamos para a posição, desequilibrante e determinante na área do adversário. O campo fala, e vai jogar o melhor", declarou.

A partida marcou a estreia dos três novos reforços flamenguistas: Samuel Lino, Emerson Royal e Saúl. Nos minutos finais, os cariocas pressionaram. O Flamengo quase marcou aos 39 minutos, com o próprio Lino. Após boa jogada, o atacante finalizou para boa defesa de Everson. Nos acréscimos, o jogador ainda balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento. Assim, o Galo conseguiu segurar o resultado para sair de campo com a vitória.

"Brasileiro e Libertadores são as prioridades, mas entrei para ganhar. Da mesma forma que no jogo do Ceará, vou preparado para vencer com as peças que considero ser as melhores. Claro que na volta vamos tentar reverter. Na minha opinião, está totalmente aberto. Sabemos que é difícil jogar no estádio do adversário, mas da mesma forma que eles venceram aqui, nós podemos vencer lá", completou Filipe.

No momento, o Flamengo se encontra na liderança do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, seguido pelo vice-líder Cruzeiro, que soma 34. Já na Libertadores, o Flamengo se classificou às oitavas, onde encara o Internacional.

Flamengo e Atlético-MG vão decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Os rubro-negros precisam vencer por dois gols de diferença para seguir na competição.