Ferroviária vence o Remo fora de casa e deixa zona de rebaixamento da Série B

Nesta sexta-feira, no Mangueirão, em Belém (PA), a Ferroviária visitou o Remo e venceu por 2 a 0, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe paulista foram marcados por Ronaldo Silva e Juninho. Na segunda etapa, os donos da casa atuaram com um jogador a menos, já que Pedro Rocha recebeu o segundo amarelo e foi expulso do confronto.

O resultado foi fundamental para as pretensões da Ferroviária na Segunda Divisão. Agora, a Locomotiva pulou para a 14ª colocação, com 23 pontos, deixando a zona do rebaixamento. Como a 20ª rodada está apenas no início, o time paulista pode regressar ao Z4.

O Remo, por sua vez, lamentou muito o revés diante de sua torcida. O clube paraense permaneceu com 30 unidades e desperdiçou a chance de figurar entre os quatro primeiros - região da tabela que permite acesso à elite do futebol brasileiro. O Leão Azul é, atualmente, o quinto colocado.

Pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária tem pela frente o Amazonas, na próxima sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já o Remo, no dia 9, sábado, visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Remo x Ferroviária: o jogo

O jogo começou com pouca intensidade ofensiva, mas a Ferroviária demonstrava mais presença no campo de ataque. O Remo teve sua primeira chance aos 8 minutos, em finalização de Pavani. Aos 15, Davó perdeu grande oportunidade ao ficar de frente para o gol, mas demorar na finalização. Na reta final do primeiro tempo, Marrony obrigou Dênis Júnior a fazer boa defesa aos 43 minutos. Já nos acréscimos, aos 48, Juninho tocou para Ronaldo, que girou sobre a marcação e finalizou firme para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Remo voltou pressionando, mas viu a Ferroviária ampliar aos 9 minutos. Após erro de Kayky, Netinho roubou a bola, avançou e serviu Juninho, que marcou o segundo. Aos 12, Marrony perdeu uma chance clara, finalizando para fora dentro da área. Aos 15, o Remo sofreu mais um golpe: Pedro Rocha foi expulso ao receber o segundo amarelo.

Mesmo com um a menos, o Leão seguiu tentando, mas Ronaldo ainda acertou o travessão em chute de fora da área aos 27 minutos. No fim, Camutanga teve boa chance de cabeça, mas Dênis Júnior fez a defesa.