Ferroviária domina o Remo no Mangueirão e consolida reação na Série B

A Ferroviária conseguiu um excelente resultado e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro ao fazer 2 a 0 no Remo na noite desta sexta-feira. Efetiva, aproveitou bem suas chances e marcou com Ronaldo e Juninho, um em cada tempo. No segundo tempo, ainda ficou com um jogador a mais após expulsão de Pedro Rocha, do Remo. A partida, realizada no Mangueirão, em Belém (PA), foi válida pela 20ª rodada, que abre o returno.

A Ferroviária não vencia na Série B há seis jogos, sendo quatro derrotas e dois empates. A última vitória tinha sido em 21 de junho, quando fez 1 a 0 no CRB, em casa. Agora aparece em 14º lugar com 23 pontos e há três jogos sem perder.

O Remo, por outro lado, voltou a ser derrotado após seis jogos, em que teve duas vitórias e quatro empates. A última derrota tinha sido em 21 de junho, quando perdeu o clássico para o Paysandu, em casa, por 1 a 0. Com 30 pontos, o Remo segue fora do G-4.

O jogo começou estudado, mas o Remo teve a primeira chance clara da partida. Davó recebeu belo lançamento e saiu na cara do goleiro. Entretanto, ele demorou para decidir o que fazer, dando tempo para a zaga se recompor. Ele ainda tocou para Pedro Rocha, que chutou na meia-lua, mas isolou.

Depois disso, o jogo ficou morno, sem chances claras e tudo indicava um empate sem gols no primeiro tempo. Mas aos 48 minutos, a Ferroviária conseguiu abrir o placar. Fabrício Daniel iniciou a jogada dando lindo passe longo na esquerda. Juninho acreditou, conseguiu evitar a saída e tocou na pequena área. Ronaldo dominou girando e finalizou no alto para marcar.

Na volta para o segundo tempo, o Remo conseguiu criar outra boa chance, mas não aproveitou. Nathan Santos levou à linha de fundo pela direita e cruzou. Davó dominou bem e chutou da marca do pênalti, mas Dênis Júnior ergueu o braço para espalmar. A bola foi em cima dele, mas o goleiro precisou ter bom reflexo.

A Ferroviária, que já estava conseguindo encaixar melhor os contra-ataques, ampliou o placar aos nove minutos. Fabrício Daniel puxou o lance novamente e tocou para Netinho. Ele aproveitou falha de Kayky, que poderia cortar na dividida, e saiu livre na direita da área. Netinho tocou para Juninho, que só teve o trabalho de completar.

Pouco depois, o Remo teve uma nova chance clara para voltar ao jogo. Após cruzamento da esquerda, Marrony finalizou de frente para o gol, mas pegou mal e mandou para fora. Para piorar a situação, o atacante Pedro Rocha recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 15 minutos.

Apesar da desvantagem, o Remo conseguiu manter o ritmo ofensivo, mas deixou mais espaços para contra-ataques. Em um deles, a Ferroviária quase marcou o terceiro com Ronaldo. Ele chutou de fora da área, mas a bola explodiu no travessão após leve desvio do goleiro Marcelo Rangel.

Em outra chegada do Remo, em falta, Camutanga cabeceou no canto, mas Dênis Júnior caiu bem para defender. Apesar do jogo movimentado, a Ferroviária controlou a posse de bola na reta final e o placar não se alterou mais.

Na 21ª rodada, a Ferroviária entra em campo na sexta-feira, às 19h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), diante do Amazonas. No sábado (dia 9), às 16h, é a vez do Remo visitar o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 2 FERROVIÁRIA

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos (Marcelinho), Camutanga, Kayky Almeida (Alan Rodríguez) e Sávio; Cantillo (Caio Vinícius), Nathan Camargo (Jáderson) e Giovanni Pavani (Janderson); Marrony, Davó e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Edson Lucas (Zé Mário); Ricardinho, Alencar (Ian Luccas) e Netinho (Tárik); Fabrício Daniel (Kevin), Ronaldo e Juninho (Wesley Pomba). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Ronaldo, aos 48 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Rocha e António Oliveira (Remo). Ricardinho (Ferroviária).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Rocha (Remo).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).