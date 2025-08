Ferreira pode obrigar Neto a cumprir promessa daqui 1 mês; entenda

Do UOL, em São Paulo

Ferreira chegou, ontem, a sete gols no ano e está a três de bater a meta de Neto e obrigar o ex-jogador a apresentar o 'O Donos da Bola' apenas de tanguinha. E o décimo gol do atacante do São Paulo pode sair já em setembro.

O que aconteceu

Ferreira tem média de um gol a cada quatro partidas em 2025. Até o momento, foram 28 jogos e sete bolas na rede, além de duas assistências.

Dessa forma, ele precisaria de mais 12 jogos pelo São Paulo para chegar a dez gols. O cálculo considera apenas a média de gols de Ferreira na temporada.

Se atuar em todos os jogos — e o São Paulo avançar nas Copas — a fatídica 12ª partida seria pelas quartas de final da Libertadores, em 17 de setembro. O Tricolor ainda jogará as oitavas de final, contra o Atlético Nacional (COL).

Ferreira, porém, tem emendado gols em sequência, o que pode acelerar a contagem. Este ano, o atacante marcou cinco em quatro jogos seguidos — logo após a promessa de Neto. Depois, passou 10 partidas sem balançar as redes. Encerrou o jejum no último sábado, contra o Fluminense, e anotou outro, ontem, contra o Athletico.

Quero fazer o maior número de gols possível. Voltei a fazer gols, quero ajudar, seja com gols ou assistências. [...] Apareceu uma moto do nada, que o Neto prometeu. Como eu falei, quero ajudar o São Paulo. Ferreira, atacante do São Paulo

O calendário do São Paulo

03/08 - Inter x São Paulo (Brasileirão)

06/08 - Athletico x São Paulo (Copa do Brasil)

09/08 - São Paulo x Vitória (Brasileirão)

12/08 - Atl. Nacional x São Paulo (Libertadores)

16/08 - Sport x São Paulo (Brasileirão)

19/08 - São Paulo x Atl. Nacional (Libertadores)

24/08 - São Paulo x Atlético-MG (Brasileirão)

27/08 - ida das quartas de final da Copa do Brasil - se avançar

30/08 - Cruzeiro x São Paulo (Brasileirão)

11/09 - volta das quartas de final da Copa do Brasil - se avançar

13/09 - São Paulo x Botafogo (Brasileirão)*

17/09 - ida das quartas de final da Copa Libertadores - se avançar

20/09 - Santos x São Paulo (Brasileirão)*

24/09 - volta das quartas de final da Libertadores - se avançar

27/09 - São Paulo x Ceará (Brasileirão)*

01/10 - Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)*

*Datas ainda não confirmadas pela CBF