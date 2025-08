'Avisei que Hamilton não iria bem na Ferrari', diz piloto brasileiro da F-E

No último final de semana na Fórmula 1, apesar da vitória de Piastri na Bélgica, o destaque ficou para Hamilton. O piloto da Ferrari conseguiu uma corrida de recuperação ao largar em 18º do pit e terminar em 7º. Após a corrida, o inglês disse ter trabalhado com um novo engenheiro de performance, algo que surpreendeu os fãs e jornalistas.

No programa Pole Position desta semana, pelo Canal UOL, o heptacampeão mundial foi pauta da conversa entre Julianne Cerasoli e Lucas Di Grassi, piloto de Fórmula E e que aposta contra o sucesso de Hamilton na Scuderia italiana. Além do inglês, Piastri e Norris, da McLaren, foram assunto entre os dois especialistas em automobilismo.

"O Hamilton foi eleito piloto do dia em Spa. Foi o primeiro a parar. Ele mesmo falou: 'Eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Mas, onde eu estava, eu tinha que arriscar. Arrisquei e deu certo'. Mas ele roubou as manchetes mesmo quando falou que tinha encontrado um novo jeito de trabalhar com o carro e que estava feliz com isso", disse a apresentadora.

O que não deixa de ser curioso porque, até aquela corrida, ele estava falando que queria ir embora porque nada tinha dado certo para ele. Mas depois da corrida ele falou que tinha mudado um dos engenheiros, de performance. Que era um cara que ele já trabalhou no passado, que já estava na Ferrari e ele puxou para ser engenheiro de performance dele.

Julianne Cerasoli, no programa Pole Position, do Canal UOL

"Mas se ele escolheu um setup arriscado e acertou, isso não significa uma melhora. Isso significa que você arriscou e acertou, por sorte ou competência, mas isso não significa uma melhora consistente. Agora, precisa ver se a média vai melhorar ou não. E um engenheiro não faz isso", comentou o piloto da Fórmula E.

Eu, no começo do ano, em janeiro, falei que o Hamilton não ia andar bem na Ferrari. Fui amplamente criticado, até ameaçado nas minhas redes sociais. Falei porque eu conheço a Ferrari e reconheço que o Hamilton já não está no pico dele como piloto. E isso não vai mudar, eu acho que nem na próxima corrida e talvez nem no próximo campeonato.

Lucas Di Grassi, piloto de Fórmula E

"Isso não é porque eu gosto do Hamilton ou gosto do Leclerc. Simplesmente se o Hamilton fosse 10 anos mais jovem, provavelmente ele andaria na frente do Leclerc. Mas ele não é. Precisa considerar onde cada um está na sua fase como piloto", complementou Di Grassi.

Vitória de Piastri e bastidores do automobilismo

Ao falar sobre a vitória de Piastri na Bélgica e a disputa interna na McLaren entre o australiano e Lando Norris, Di Grassi revelou bastidores interessantes sobre o automobilismo. Questionado por Julianne, o piloto admitiu já ter passado informações alteradas sobre estratégias de corrida e o desempenho de seu carro a companheiros de equipe.

"A McLaren está muito bem esse ano, tem praticamente o dobro de pontos do segundo colocado no campeonato. É um domínio absoluto.

Daí é uma questão mais dessa briga interna. Deve ter obviamente um jogo psicológico entre os dois (Norris e Piastri). Obviamente para todo mundo parece que o ambiente está muito bom, mas claramente não está. Não tem como estar. Você tem dois pilotos brigando por um título tão perto, com um carro tão dominante. Com certeza existe lá uma briga dentro da equipe".

"E o que você acha, eles vão liberar (para eles disputarem entre si)? Tem gente falando que eles liberam na pista, mas dão estratégia diferente para um e para o outro. Aconteceu na última corrida do Piastri?", questionou Julianne.

"Você sempre tem uma diferença em algum tipo de update, existe sempre algum tipo de jogo ali dentro para ver quem consegue ter o melhor pacote para conseguir brigar (...)

A gente faz isso direto na equipe. Têm poucas vezes que eu não fiz isso. (Por exemplo), você pode falar que testou a distribuição de peso mais para frente e foi bom. Na verdade, foi ruim. Aí você fala na reunião (pré-corrrida): não, está bom o peso na frente, mas você muda pra corrida. Quando outro carro vai ver o que você fez, já não dá mais tempo de colocar o peso para trás, por exemplo. Então, essa disputa acontece direto", contou o piloto com experiência na Fórmula 1.

Carbono Zero na Fórmula 1

A Fórmula 1 tem como objetivo atingir emissões líquidas zero de carbono até 2030 como parte de uma estratégia de sustentabilidade. Di Grassi, piloto da Fórmula E, que utiliza apenas motores elétricos e sem combustão, e representante da iniciativa de desenvolvimento sustentável, falou sobre a dificuldade de atingir essa meta e como pouco dessas emissões vêm a partir dos carros da F1.

"E você também se tornou um advogado, vamos dizer assim, de energia limpa e tal. Você levou realmente isso para a sua vida, né? Então acabou sendo bom nas pistas e bom fora das pistas também", perguntou a apresentadora.

"Os motores elétricos vão ser melhores e mais limpo para a humanidade num conceito de mobilidade para milhões de pessoas. E onde desenvolvem essas novas tecnologias é no automobilismo. Por isso que a Fórmula E foi criada e por isso que a Fórmula 1, no ano que vem, terá 50% da potência elétrica. Mas é muito difícil dizer que o automobilismo em si é sustentável. Se você olhar a Fórmula 1, 95% das emissões são da logística. Então existem várias nuances nessa discussão, mas o que eu gosto é de desenvolvimento tecnológico. Se alguém dormir hoje, acordar daqui 50 anos, os carros nas ruas vão ser 100% elétricos. Vão ser mais baratos, mais potentes, mais rápidos e mais sustentáveis. O único jeito, Juliana, de ser carbono zero (até 2030) é você comprar créditos de carbono", respondeu o convidado.

"Sobre a compra de carbono, é algo que a Fórmula 1 quer fazer, é diminuir o máximo que eles conseguem da emissão deles, e o que sobrar, eles vão fazer essa compra para chegar nesse carbono zero de 2030, esse que é o plano", finalizou Julianne.

Confira a íntegra do programa