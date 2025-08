Ex-Corinthians, goleiro Carlos Miguel é liberado pelo Forest para procurar novo clube, diz jornal

O goleiro Carlos Miguel pode estar de saída do Nottingham Forest, da Inglaterra. O jogador, ex-Corinthians, teria sido liberado para procurar um novo clube, visto que não estaria nos planos do técnico Nuno Espírito Santo. A informação é do jornal inglês "The Telegraph".

De acordo com o veículo, o Nottingham Forest estaria concentrado em fazer uma boa campanha na Conference League, a primeira competição europeia da equipe em muitos anos. Por isso, o clube está reformulando todo seu elenco, movimento liderado pelo executivo Edu Gaspar - ex-Corinthians e Arsenal -, que chegou na Inglaterra neste ano.

Além disso, entre os goleiros, apenas o belga Matz Sels ficaria para esta temporada. Carlos Miguel e Matt Turner, titular dos Estados Unidos, foram liberados. Turner, inclusive, deve ser reforço do Lyon.

Preferência ao Corinthians?

Como não possui passaporte europeu, Carlos Miguel poderia acabar voltando ao futebol brasileiro. O goleiro já foi especulado em várias equipes, mas afirmou ao podcast "Podpah" que, em caso de um retorno, daria preferência ao Corinthians.

Após a saída de Cássio, Carlos Miguel era tido como o sucessor natural no gol do Corinthians. Entretanto, após uma redução drástica no valor de sua multa rescisória, o jogador foi anunciado pelo Nottingham Forest em julho de 2024, quando os ingleses pagaram a cláusula, em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na época).