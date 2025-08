Erik Felipe Cardoso vence Troféu Brasil e bate recorde brasileiro e sul-americano dos 100m

O velocista Erik Felipe Cardoso escreveu seu nome na história do atletismo sul-americano ao vencer os 100 metros rasos do Troféu Brasil de Atletismo 2025 com o tempo de 9.93, estabelecendo um novo recorde brasileiro e sul-americano da prova.

A conquista aconteceu nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo. Com a marca, Erik superou o recorde anterior de Felipe Bardi, que havia cravado 9.96 em 2023. Bardi, aliás, ficou com a segunda colocação na final, com o tempo de 10.06.

Aos 25 anos, o paulista também confirmou vaga no Campeonato Mundial de Atletismo, que será disputado em setembro, em Tóquio. O índice para a competição era de dez segundos.

No feminino, a atleta Núbia Oliveira venceu os 10.000m com o tempo de 34:20:71. As atletas Maria Lucineida (34:41:47) e Andreia Hessel (37:00:05) ficaram na terceira e quinta colocação, respectivamente. O Troféu Brasil segue até o dia 3 de agosto, reunindo os principais nomes do atletismo nacional.