Entenda como Dorival blindou elenco do Corinthians de ambiente externo agitado

O técnico Dorival Júnior teve trabalho nas últimas semanas para blindar o elenco das várias polêmicas envolvendo o Corinthians. Além de protestos da torcida e do cenário político tumultuado, o treinador teve que lidar com episódios controversos envolvendo o atacante Memphis Depay.

Antes da reapresentação do elenco, durante a disputa do Mundial de Clubes, o jogador notificou o clube por conta de uma dívida não paga. Posteriormente, ele chegou a faltar a um treinamento da equipe.

Recentemente, o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, disse que pode renegociar o contrato do atacante caso ele procure o clube e se coloque à disposição. Os altos valores em premiações e luvas, que terão de ser pagos entre os meses de agosto e setembro, causaram temor na diretoria alvinegra, que enfrenta uma dura realidade financeira.

Memphis superou todas essas polêmicas e brilhou no clássico contra o Palmeiras, na última quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele marcou o gol da vitória do Corinthians, por 1 a 0.

Em coletiva de imprensa, Dorival admitiu que o ambiente externo agitado atrapalha o time, mas contou como atuou nos bastidores para blindar os jogadores e passar tranquilidade ao elenco.

"A partir do momento que nós conseguimos cessar essas notícias negativas do clube, proporcionamos uma tranquilidade aos atletas. Todos os dias estávamos vendo notícias negativas da nossa equipe, isso é desgastante, nos trazia dificuldade até na administração do grupo. Foi um período muito complicado, espero que o principal tenha passado e que esse ambiente externo não continue atuando", afirmou.

"O importante é que lá dentro estamos seguros do trabalho. Se conseguirmos transportar as nossas energias para o dia a dia do clube, não tenho dúvidas que teremos uma evolução mais contínua", concluiu.

A vitória no Derby ameniza a pressão e dá uma ligeira vantagem ao Corinthians no confronto. O Timão pode garantir a vaga até com um empate na volta. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo aos pênaltis, enquanto o revés por dois ou mais gols elimina a equipe do Parque São Jorge.

O próximo e decisivo encontro entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, desta vez com mando alviverde. O clássico está agendado para as 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes do Derby, o Timão a chave para o Campeonato Brasileiro. A equipe retorna a campo neste domingo, diante do Fortaleza, pela 18ª rodada da competição. A bola rola a partir das 16h, na Neo Química Arena.