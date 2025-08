Emocionado, Mayke se despede do elenco do Palmeiras: "Vou levar vocês no meu coração"

Antes de assinar com o Santos, o lateral direito Mayke se despediu do elenco do Palmeiras na última segunda-feira, na Academia de Futebol. Em vídeo publicado pelo canal oficial do clube no YouTube, o jogador apareceu ao lado dos filhos e agradeceu aos companheiros de equipe pelos anos vividos no Verdão.

"Toda mudança é um pouco difícil, ainda mais com tanto tempo de casa. Mas tudo tem um ciclo e o meu está chegando ao fim. Então aqui ficou uma família para mim. Vou levar vocês no meu coração, vou estar torcendo por todos vocês. Muito obrigado a todos!", disse Mayke, muito emocionado.

Um dos maiores campeões da nossa história acertou hoje os últimos detalhes de sua saída do clube. Foram mais de 3??0??0?? jogos, 1??2?? títulos e momentos inesquecíveis em #FamíliaPalmeiras. Obrigado por todos esses anos honrando o manto, Mayke! ? ? https://t.co/RCm6ktdyqF pic.twitter.com/H8WiRD6DEj ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 1, 2025

Carreira de Mayke

Desde 2017 no Alviverde, depois de passagem de destaque pelo Cruzeiro, Mayke se despediu do Palmeiras como jogador com mais títulos na história, com 12 taças levantadas, ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

O lateral direito conquistou três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), quatro Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Ao todo, foram 319 jogos, oito gols e 26 assistências. Em 2025, ele entrou em campo 21 vezes, sendo dez como titular, e distribuiu uma assistência.

Mayke assinou com o Santos até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. No Peixe, ele irá reencontrar um ex-companheiro de Palmeiras: o meio-campista Zé Rafael, que também deixou o Verdão no início deste ano.