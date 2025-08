Em Mirassol, Vasco joga para manter série positiva fora no Brasileirão

O Vasco conta com um trunfo para o desafio complicado contra o Mirassol fora de casa pelo Brasileirão 2025. A equipe carioca soma uma pequena sequência positiva como visitante na competição nacional.

Nas rodadas iniciais do Brasileirão, o Vasco sofreu cinco derrotas seguidas fora de seus domínios - diante de Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Vitória e Fluminense. Depois disso, conseguiu sair de campo sem perder duas vezes como visitante.

Vasco: virada de chave

O jejum acabou na vitória por 3 a 1 diante do São Paulo, no estádio do Morumbis. No final de semana passado, o Vasco quase surpreendeu o Internacional no estádio Beira-Rio, mas levou um gol no fim que determinou o empate por 1 a 1.

O confronto entre Mirassol e Vasco está marcado para este sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.