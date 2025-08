Elves Brener busca redenção em duelo contra argentino no UFC Vegas 108

Neste sábado (2), no card do UFC Vegas 108, Elves Brener sobe ao octógono com um objetivo claro: encerrar a sequência de derrotas e retomar o caminho das vitórias na divisão dos leves (70 kg). O manauara enfrenta o argentino Esteban Ribovics em duelo que promete movimentar a parte intermediária da categoria.

Vindo de dois reveses consecutivos, Elves reconhece o momento delicado, mas garante estar focado no que pode controlar. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o atleta afirmou que o passado já ficou para trás e destacou a disciplina como base da preparação para o confronto.

"Cara, o que passou eu não posso controlar. Mas posso controlar o que acontece daqui para frente. Minha equipe trabalha da melhor maneira possível e eu faço a minha parte: treino dois, três turnos por dia, me alimento bem, descanso. Ontem já foi, hoje é outro dia. A cabeça está boa, 100%, está na bala", declarou.

Aos 26 anos, Brener acumula três vitórias e duas derrotas desde sua estreia no Ultimate, em 2023. Agora, diante de um adversário que também busca afirmação na companhia, acredita ter feito os ajustes necessários para reencontrar a confiança dentro do cage.

Olho no futuro

Apesar do foco total no compromisso deste fim de semana, o brasileiro já pensa nos próximos passos. Segundo ele, a intenção é tirar um período de descanso, mas alguns oponentes seguem no radar para um eventual retorno ao octógono ainda em 2025.

"Dependendo de como meu corpo vai estar, porque venho de um ano de treinos muito intensos, quero dar um descanso. Mas tenho nomes em mente. Gostaria de enfrentar o Michael Johnson ou até buscar uma revanche contra o Myktybek Orolbai. A gente tem contas para acertar ainda", comentou.

O confronto sul-americano também representa uma chance de recuperação para Ribovics. O argentino vem de derrota após uma sequência de três vitórias, mas terá pela frente um rival motivado a provar seu valor no maior palco do MMA mundial.

He's always dangerous ?@ElvesBrener returns to the Octagon this Saturday at #UFCVegas108 pic.twitter.com/xzErhLOL66

- UFC (@ufc) July 30, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok