Donnarumma desperta interesse de gigante inglês e pode deixar o PSG

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma pode estar de saída do Paris-Saint Germain. O Manchester United tem interesse em contratar o arqueiro, que tem futuro indefinido no atual campeão da Liga dos Campeões.

Donnarumma está no Paris Saint-Germain desde 2021. Revelado pelo Milan em 2015, com apenas 16 anos, o goleiro assumiu a titularidade da equipe parisiense e foi peça fundamental nas últimas temporadas de sucesso no futebol francês e europeu.

New season, new challenges. ? Our schedule for August ??? pic.twitter.com/zWbDU1ouCK ? Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 1, 2025

Apesar do destaque, Donnarumma ainda não definiu seu futuro no PSG. Antes da Copa do Mundo de Clubes, na qual ficou com o vice-campeonato, o goleiro afirmou "não saber" se renovaria com o clube francês. O italiano tem contrato com o time de Luis Enrique até junho de 2026.

Assim, o Manchester United surge como um dos possíveis destinos de Donnarumma nesta janela de transferências. O camaronês Onana, atual goleiro dos Red Devils, nunca foi unanimidade entre os torcedores e tem apresentado atuações irregulares. A informação é do jornal inglês Sky Sports.

Possível substituto para Donnaruma

Enquanto o Manchester United não formaliza uma proposta e Donnarumma não decide seu futuro, o PSG já busca um possível substituto. A equipe parisiense negocia com o Lille pelo goleiro francês Lucas Chevalier, de 23 anos. Na última temporada, o arqueiro foi o responsável pela segunda melhor defesa da Ligue 1, sofrendo apenas 36 gols.