Destaque do São Paulo contra o Furacão, Rodriguinho foi líder de dribles e duelos ganhos

Com uma assistência após uma bela jogada individual, o jovem Rodriguinho foi um dos destaques do São Paulo na vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quinta-feira, no Morumbis. Porém, além do passe para gol, o atacante também liderou outros quesitos da partida e do Tricolor.

?? A ???? de Rodriguinho e mais um gol de Ferreira!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/xxrS4btVun ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2025

O camisa 15 do São Paulo foi titular do time de Crespo, que preferiu escalar uma equipe mista para o duelo com o Furação. Rodriguinho aproveitou a oportunidade e, além da assistência, criou uma grande chance para o Tricolor.

Além disso, ele acertou dois passes decisivos e concluiu quatro dos seis dribles que tentou, sendo o líder do jogo no quesito. Por fim, Rodriguinho também ganhou sete duelos e conseguiu dois desarmes, números que comprovam a boa atuação do jovem de 21 anos. Os dados são do site Sofascore.

Novas chances

A tendência é que Rodriguinho ganhe novas oportunidades com Crespo ao longo da temporada, principalmente após a boa atuação nesta quinta. Em 2025, ele disputou 13 jogos, com um gol marcado e uma assistência.

Com Rodriguinho à disposição, o São Paulo visita o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada da competição.