Defesa do Flamengo foi soberba? Colunistas detonam 'saidinha irresponsável'

Léo Pereira e o sistema defensivo do Flamengo foram soberbos no gol de Cuello que deu a vitória ao Atlético-MG, no Maracanã, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil?

No Posse de Bola, os colunistas Mauro Cezar e Arnaldo Ribeiro criticaram a "saidinha irresponsável" do time de Filipe Luís, que agora precisa vencer na casa do Galo para sonhar com a classificação.

Mauro Cezar: Essa falha estava madura para acontecer no Flamengo

Essa falha estava madurinha para acontecer porque há uma certa soberba. Uma coisa é você fazer a saída de bola, tem que ser assim, não tem jeito. A outra é fazer o que a gente viu. Para que é isso? Olhou para um lado e para o outro: todos estão marcados. O Allan está marcado, os laterais estão marcados, se você não tem a saída, vai ter que ter uma bola longa para alguém.

Então, o Flamengo perdeu um jogo que era para ser 0 a 0, acho eu, por conta de um erro crasso. E o Cuello foi muito bem: aproveitou e fez o gol.

Mauro Cezar

Arnaldo: Saidinha injustificável põe em risco classificação do Flamengo

A saidinha, o Mauro tem total razão. Se a gente analisa um jogo do Fluminense do Fernando Diniz e o time toma um gol desse, a gente arrebenta — é uma coisa soberba e completamente injustificável. Com um adendo: o Flamengo tem um goleiro que sai bem com os pés, diferentemente do Fluminense, um goleiro que sabe dar lançamentos, diferentemente do Fábio, e tem um centroavante alto que dá casquinha, como o Pedro, e dois pontas velozes.

Na hora que está apertado, o Rossi pode muito bem fazer o lançamento longo porque ele sabe fazer isso. Então, o Flamengo, mesmo que tenha colocado a Copa do Brasil como um teste, como uma terceira competição, talvez tenha sido eliminado ou tenha colocado sua classificação em risco por uma irresponsabilidade completa no seu sistema defensivo, chancelada pelo treinador na entrevista coletiva.

Arnaldo Ribeiro

