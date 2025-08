Decisões pela Copa do Brasil, Libertadores e mais: confira a agenda do Palmeiras no mês de agosto

O mês de julho reserva ao Palmeiras oito jogos, incluindo eliminatórias pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores, além de partidas pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira segue viva nas três frentes, tenta se classificar nos mata-matas e brigando pela ponta do Brasileirão.

Já no domingo, dia 3, o Palmeiras visita o Vitória, no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília). No torneio, o Verdão é o terceiro colocado, com 29 pontos conquistados e dois jogos a menos que vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos, e um a menos que o líder Flamengo, que soma 36.

Depois disso, o Palmeiras engata uma sequência em nove dias de três jogos por três competições diferentes. No dia 6, a equipe alviverde decide vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque. O Palmeiras tenta reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Neo Química Arena, na última quarta-feira.

No domingo do Dia dos Pais, 10 de agosto, o Palmeiras enfrenta o Ceará, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão, a partir das 16 horas. Na quinta-feira, dia 14, o Verdão volta o foco à Libertadores, quando enfrenta o Universitario-PER, pelo jogo de ida das oitavas de final. A partida acontece no Monumental de Ate, às 21h30.

Enquanto no dia, domingo seguinte (17), o Palmeiras vai até o Rio de Janeiro para pegar o Botafogo, a partir das 20h30, no Nilton Santos, dando início ao segundo turno do Brasileirão. Quatro dias depois, dia 21, a equipe de Abel Ferreira faz o jogo de volta contra o Universitario, decidindo as oitavas da Libertadores.

Na segunda-feira, dia 25, o Palmeiras recebe o Sport, no Allianz Parque, às 19 horas, pela 21ª rodada do Brasileiro. E, por fim, para fechar o mês: mais um Derby, que será o sétimo do ano. No dia 31 (domingo), Palmeiras e Corinthians medem forças pela 22ª rodada do Brasileiro, às 18h30, na Neo Química Arena.

Veja todos os jogos do Palmeiras em agosto:

3 de agosto - Vitória x Palmeiras - 18ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no Barradão



6 de agosto - Palmeiras x Corinthians - Volta das oitavas da Copa do Brasil, às 21h30, no Allianz Parque



10 de agosto - Palmeiras x Ceará - 19ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Allianz Parque



14 de agosto - Universitario-PER x Palmeiras - Ida das oitavas da Libertadores, às 21h30, no Monumental de Ate



17 de agosto - Botafogo x Palmeiras - 20ª rodada do Brasileirão, às 20h30, no Nilton Santos



21 de agosto - Palmeiras x Universitario-PER - Volta das oitavas da Libertadores, às 21h30, no Allianz Parque



25 de agosto - Palmeiras x Sport - 21ª rodada do Brasileirão, às 19h, no Allianz Parque



31 de agosto - Corinthians x Palmeiras - 22ª rodada do Brasileirão, às 18h30, na Neo Química Arena