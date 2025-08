Dan Hooker detona ritual de Charles Do Bronx e ataca seus fãs: "Bebês chorões"

No fim de julho, Charles Oliveira foi desafiado por Dan Hooker, para um possível combate em novembro. Na oportunidade, através das redes sociais, o top 10 dos pesos-leves (70 kg) ironizou o nocaute sofrido por 'Do Bronx' contra Ilia Topuria ao pedir "para alguém acordá-lo". A provocação aparentemente não caiu bem entre os fãs do ex-campeão, que condenaram a postura do neozelandês com inúmeras mensagens de repúdio. A reação dos torcedores não inibiu 'The Hangman', muito pelo contrário. Atento à repercussão, o atleta da 'City Kickboxing' subiu o tom e atacou não somente o brasileiro, mas como sua legião de seguidores.

Em recente entrevista ao canal 'Submission Radio', o neozelandês ironizou um dos rituais pré-luta de 'Do Bronx': o procedimento de corte de peso. Como tradicionalmente leva vários membros da 'Chute Boxe Diego Lima' para suas lutas, Charles vê seus companheiros de equipe o motivarem no processo de desidratação, até mesmo na sauna. A prática em grupo, porém, foi desdenhada por Dan Hooker, que não mediu palavras para analisar a tradição do brasileiro.

"Desafiei porque ele (Charles) é um grande nome. É um ex-campeão, teve uma grande sequência. É uma super estrela, seria uma grande luta. Mas as pessoas ficaram irritadas (risos). Estava tentando marcar uma briga, não vou perguntar como o dia dele estava. Achei que os fãs do Islam eram bebês chorões, mas os fãs do Charles... (risos). Fui olhar as mensagens e tinha um monte chorando a respeito. Ganharam o novo prêmio, os fãs mais bebê chorões são do Charles Oliveira. Mas óbvio que seria assim, já que quando ele (Charles) tem os cortes de peso, tem 30 caras masturbando ele debaixo de um monte de toalhas enquanto ele chora (risos)", detonou Hooker.

Momentos distintos

Charles Oliveira e Dan Hooker vivem momentos distintos nas suas respectivas carreiras. Enquanto o brasileiro, quarto colocado do ranking, perdeu sua segunda disputa de título seguida e pode ter dado adeus ao sonho de retomar a coroa da divisão dos leves, o neozelandês - número 6 da categoria e embalado por três vitórias consecutivas - tenta se aproximar do seu primeiro 'title shot' no UFC.

