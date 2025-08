Cuca celebra vitória do Atlético-MG e fala em "resgate da dignidade" do Galo

O Atlético-MG conseguiu um enorme resultado nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Enfrentando o Flamengo no Maracanã, o Galo venceu o Rubro-Negro por 1 a 0 com um gol de Tomás Cuello no segundo tempo. A equipe atleticana vinha de uma sequência de três derrotas seguidas e, para o técnico Cuca, o resultado foi importante para "resgatar a dignidade" do time.

"No domingo passado, a gente não jogava pelo resultado. Jogávamos pelo resgate de muita coisa: da autoestima, da dignidade, que em certos momentos se cobra, dos problemas que a gente teve financeiro, mas foram postos em dias. Então, você está exposto e tudo isso, aí a gente pôs em xeque domingo. A vitória é importante por isso", disse Cuca.

Honrar o escudo que carrega no peito. Clube Atlético Mineiro! ?? pic.twitter.com/XgXQGmvrOJ ? Atlético (@Atletico) August 1, 2025

Importante era competir

Além disso, para Cuca, o mais importante contra o Flamengo nesta quinta era competir de igual para igual, mostrar grandeza.

"Eu falei aos jogadores: o resultado é importante, mas não era o mais importante daquela partida, porque o importante era a gente fazer jogo igual, dentro da nossa grandeza. Ganhar, perder, fazia parte do que podia acontecer, e fizermos um jogo igual. Nesta quinta também fizermos um jogo igual, até os 35 minutos do segundo tempo, e conseguimos vencer", argumentou Cuca.

Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG volta a campo neste domingo, contra o RB Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV. A partida de volta diante do Flamengo acontece na próxima quarta-feira, às 19h, também no estádio do Galo.