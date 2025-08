Cruzeiro: Fagner tem fratura na perna direita após jogo da Copa do Brasil

O lateral direito Fagner, do Cruzeiro, teve uma fratura na fíbula da perna direita detectada hoje (1). O clube informou que Fagner não precisará passar por cirurgia. O tratamento, de acordo com o clube, será "conservador".

O que aconteceu

Fagner foi titular na última quarta (30), no empate do time celeste com o CRB no Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Durante a partida, Fagner levou um carrinho de William Pottker, atacante do time alagoano. Após o jogo, o lateral direito reclamou do lance com a imprensa, dizendo que "poderia ter quebrado a perna".

O Cruzeiro informa que o atleta Fagner foi submetido a exames que diagnosticaram fratura na fíbula da perna direita.



A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início imediato no Departamento de Saúde e Performance do? pic.twitter.com/tag2RiR116 -- Cruzeiro (@Cruzeiro) August 1, 2025

Na última terça (29), o coluinsta Samir Carvalho publicou que o Corinthians tem o interesse no retorno de Fagner. O defensor ainda pertence ao clube alvinegro e está emprestado ao Cruzeiro.