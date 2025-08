Criciúma é superado pelo Operário e desperdiça chance de dormir no G4 do Brasileirão

Nesta sexta-feira, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma duelou com o Operário no Estádio Germano Krüger e e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Matheus Souza. O time catarinense ainda teve a expulsão de Léo Naldi, aos 26 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Tigre desperdiçou a chance de entrar no G4 da competição. Deste modo, seguiu na sexta colocação, com os mesmos 29 pontos. A Chapecoense é o time que abre o G4, com 30 somados. O Operário, por sua vez, pulou para décimo, agora com 26 conquistados.

O Criciúma retorna aos gramados na segunda-feira (11), contra o Athletico-PR, Estádio Heriberto Hülse. O jogo, válido pela 21ª rodada da Série B, acontece às 19h (de Brasília). Pela mesma rodada da competição, mas no sábado (9), às 18h30, o Operário visita o Goiás, na Serrinha.

O gol do Operário foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo. Matheus Souza finalizou e a bola desviou em Rodrigo. O desvio traiu o goleiro Alisson, que apenas olhou.