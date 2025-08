Crespo mostra que São Paulo tem elenco? Colunistas analisam

A vitória do São Paulo com time misto sobre o Athletico Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil foi uma demonstração de força do elenco? No Fim de Papo, Rodrigo Mattos e Alicia Klein debateram.

O São Paulo venceu por 2 a 1 e garantiu a vantagem do empate para o jogo de volta, marcado para o dia 6 de agosto (6), às 19h30 (de Brasília).

Mattos: Crespo achou jogo que São Paulo não tinha

A gente está vendo o Crespo achar um jogo associativo, de passes, que o São Paulo não tinha, potencializar certos jogadores. O Ferreirinha já jogava com o Zubeldía, mas o Rodriguinho era um jogador pouquíssimo utilizado. E quando surgiu no São Paulo, era visto como um grande potencial. [...] Ele potencializou o Luciano também, que tinha até uma relação meio turbulenta com o Zubeldía.

Rodrigo Mattos

Alicia: Vitória mostra elenco versátil no São Paulo

Para quem poupou e também está gerenciando um elenco - certamente mais modesto que o Flamengo - é um bom resultado, mostra a versatilidade do elenco, mostra que tem o que tirar do banco de reservas. É uma boa vitória para o São Paulo.

Alicia Klein

