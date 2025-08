Crespo elogia base, mas não promete vagas 'cativas' no São Paulo: "Quem merece, joga"

Dois crias de Cotia foram os principais personagens na vitória do São Paulo sobre o Athletico-PR por 2 a 1, na gelada noite da última quinta-feira, no Morumbis. Este foi o primeiro encontro entre as equipes no confronto das oitavas de final da Copa do Brasil.

Pablo Maia ganhou a chance como titular e não desperdiçou: bateu colocado de fora da área marcou um golaço. Já Rodriguinho, que também saiu jogando, passou entre dois marcadores com um só drible e deu a assistência para o gol de Ferreirinha.

Em resumo, a noite foi de brilho de Cotia. Não à toa, o técnico Hernán Crespo exaltou o trabalho feito na base do São Paulo e destacou alguns jogadores que subiram ao profissional sob seu comando na primeira passagem, como o do zagueiro Beraldo, hoje no PSG (França).

"Pessoalmente, estou muito contente com ele [Rodriguinho]. É importante não esquecer que nós o subimos. Pablo Maia, Rodriguinho, Beraldo, Patryck, quatro anos atrás. Tínhamos trabalhado com eles quatro anos atrás. Acredito que esses garotos de Cotia já são grandes, então ver essa realidade deles me deixa muito contente. Eles merecem, são boas pessoas, bons atletas. Acho que se continuarem assim é um bom caminho. Estou feliz também por Maik, que teve sua estreia", celebrou Crespo.

Crespo demonstrou saber a importância da base tricolor, mas fez questão de explicar que não existem vagas 'cativas' no São Paulo, afirmando que ser formado em Cotia não garante mais espaço na equipe titular. O argentino tem o costume de apostar em jovens atletas, mas a regra é clara: joga quem merece.

"Como falei antes, tive experiências com Igor Gomes, Nestor, Luan, Gabriel Sara. A ideia é promover esses jogadores, porque merecem, mas não porque vêm de Cotia. Quem merece, joga. Neste momento, Rodriguinho joga. Pablo Maia? Joga. Maik? Joga. Quanto? Vamos ver. Queremos dar espaço, mas tem que merecer. Não é porque vem de Cotia que vai jogar. Não me interessa o passaporte, não me interessa de onde vem, se é estrangeiro, se é brasileiro, se é de Cotia. Quem joga, joga. Nesse aspecto, os atletas para mim são todos iguais. Não interessa, são todos iguais. Quem merece, joga", afirmou Crespo.

A base tem sido a solução do São Paulo em meio aos tantos desfalques recentes. Lucas, Oscar, Luiz Gustavo, Calleri, Ryan Francisco e Lucca estão entregues ao departamento médico.

No duelo contra o Athletico-PR, por exemplo, os três crias de Cotia a entrarem em campo foram Rodriguinho, Pablo Maia e Maik. Já no banco de reservas, estiveram presentes outros seis atletas formados na base tricolor: Luan, Patryck, Henrique Carmo, Felipe Negrucci, Lucas Ferreira e Young.

Com o resultado da última quinta-feira, o São Paulo precisa somente de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase da Copa do Brasil.

O duelo de volta entre São Paulo e Athletico-PR está agendado para a próxima quarta-feira (06), às 19h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Antes disso, porém, o São Paulo enfrenta o Internacional, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio.