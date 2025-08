Corinthians vê confiança renovada pós-clássico, mas freia oba-oba

O Corinthians saiu fortalecido após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado no clássico elevou o moral do elenco, que celebrou o resultado, mas o discurso está longe de ser de 'oba-oba'.

Sem oba-oba no pós-Dérbi

No clube, o clima é mais leve, mas ainda existe uma preocupação interna, principalmente pela ameaça de crise que ronda o Parque São Jorge. Há um esforço visível em manter o elenco unido e concentrado para os próximos desafios.

Os próprios jogadores têm ressaltado a importância da postura coletiva dos últimos jogos e do trabalho da comissão técnica de Dorival Júnior.

Tem que ser [o mesmo nível], até porque tem mais 90 minutos. Se a gente mostrar menos, infelizmente, pode ser que a gente seja desclassificado. Ainda mais porque lá do outro lado tem jogadores de alto nível, de seleções. Se a gente manter esse nível de concentração, esse nível de apresentação, vai ser muito difícil de nos bater.

Matheuzinho, lateral-direito, em zona mista

O foco já é total na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Parque. Nesta quinta-feira, os atletas que não iniciaram o clássico foram ao campo para uma atividade com bola, enquanto os jogadores que atuaram contra o Palmeiras realizaram um trabalho regenerativo.

Os titulares, mesmo liberados, permaneceram no gramado assistindo ao treino dos companheiros — um gesto simbólico de envolvimento e concentração do grupo.

Se a gente entrar com o espírito que a gente entrou hoje, eu tenho certeza que a gente pode conseguir essa classificação lá. É sempre muito difícil jogar lá, mas a gente vai manter os pés no chão.

André Ramalho, zagueiro, em zona mista

O Corinthians terá mais uma partida importante antes do duelo decisivo: enfrenta o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. A comissão técnica e o elenco tratam cada jogo como parte fundamental do processo de reconstrução e estabilidade dentro e fora de campo.

No entanto, é muito provável que Dorival opte por uma escalação alternativa no próximo domingo, a fim de ter força máxima no jogo de volta da Copa do Brasil. A bola rola no Allianz Parque na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).