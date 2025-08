Corinthians puxa fila e fecha parceria com marca de meias de elite

O Corinthians fechou o licenciamento com a ProSocks, empresa brasileira de meias de alta performance, sendo o pioneiro de uma lista com outros cinco clubes.

O que aconteceu

O Corinthians foi o primeiro a anunciar o acordo. A marca, referência no ramo por dar mais estabilidade ao pé dentro da chuteira, oferece produtos não só para atletas profissionais, mas também para amadores e para o dia a dia.

Os outros cinco clubes, que também integram a elite do futebol nacional, ainda serão revelados. A divulgação será feita nas próximas semanas no perfil oficial da ProSocks no Instagram.

A parceria com o Alvinegro deu origem à meia ProSocks Ultragrip - Corinthians, que já está disponível no site oficial da marca. A novidade faz parte da linha Fanaticks e vem nas opções de cores preto e branco. A meia traz o escudo oficial do Corinthians em sua parte frontal.

É uma alegria muito grande poder anunciar uma parceria com o Corinthians, gigante clube de proporções globais. Todos da ProSocks estão muito felizes com o projeto, e comprometidos com o sucesso da parceria. Não só com o Timão, mas com todos os clubes que fechamos acordo. Em breve anunciarem todos eles.

Ruan Reinert, CEO da Pro Socks

É a primeira empreitada da empresa com produtos licenciados. A ProSocks, criada em 2020, caiu no gosto de atletas, quebrou a barreira do profissional e agora investe na expansão das linhas.

