Corinthians quita dívida com o Flamengo pela compra de Matheuzinho

O Corinthians acertou nesta semana o pagamento integral da dívida referente à compra do lateral-direito Matheuzinho junto ao Flamengo.

O que aconteceu

A operação foi viabilizada com recursos da Brax, empresa parceira do clube que atua na comercialização de placas de publicidade. A informação do pagamento foi publicada no balancete trimestral do Fla.

A negociação, firmada em fevereiro de 2024, previa a aquisição de 60% dos direitos econômicos do jogador por 4 milhões de euros — cerca de R$ 21,48 milhões na cotação da época. O pagamento seria feito em cinco parcelas até 2026.

Até o início de 2025, o Corinthians havia quitado duas das cinco parcelas, num total de aproximadamente R$ 8 milhões, ambas pagas com atraso. O restante da dívida, que somava cerca de R$ 13,5 milhões, permanecia pendente até que a Brax interveio para concluir a quitação diretamente com o Flamengo.

Com a regularização, o Timão evita novos desgastes e multas contratuais, além de encerrar qualquer pendência com o clube carioca. O lateral-direito, titular da equipe alvinegra, tem contrato até 2028.