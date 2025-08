Corinthians intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza

Nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians intensificou sua preparação para o duelo com o Fortaleza, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, os jogadores realizaram uma atividade de pressão pós-perda de posse de bola. Na sequência, os atletas que jogaram mais de 45 minutos no clássico contra o Palmeiras participaram de uma nova atividade regenerativa na parte interna do CT.

Os demais jogadores permaneceram no campo para uma atividade tática de enfrentamento, além de treinar jogadas de bola parada defensiva. Por fim, realizaram exercícios complementares específicos para os setores em que atuam.

O treinador tem apenas um novo desfalque para a partida diante do Fortaleza: o zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso. O volante Maycon iniciou a transição junto à preparação física, mas não deve atuar contra o Leão do Pici. Já o lateral esquerdo Hugo, entregue ao departamento médico, segue ausente.

Por outro lado, o meia Rodrigo Garro e o volante José Martínez, que cumpriram suspensão, voltam a ficar à disposição.

Assim, é provável que Dorival Júnior preserve alguns titulares e dê novas oportunidades aos reservas, visando o jogo de volta contra o Palmeiras. O técnico já adotou essa estratégia na última rodada, diante do Botafogo, no Nilton Santos.

O Corinthians ainda tem mais uma sessão de treino antes do confronto, marcada para a manhã deste sábado. A partida contra o Fortaleza está agendada para domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão tenta encerrar o jejum de três jogos sem vencer no Brasileirão. A equipe, no momento, ocupa o 11º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos.