Corinthians: Conselho apura uso indevido e pede fim de cartão corporativo

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, concedeu coletiva de imprensa no Parque São Jorge e revelou como está o andamento das investigações internas a respeito do uso indevido de cartões corporativos por ex-mandatários do clube.

O que aconteceu

O presidente do CD afirmou que enviará um ofício a Osmar Stabile, presidente interino do Timão, pedindo o fim dos cartões corporativos por dirigentes. A medida seria uma forma de evitar que, no futuro, sejam identificados novos gastos pessoais.

Você faz o relatório de despesas do clube e reembolsa o cara. Vou propor a extinção, mas quem toma a decisão é o presidente. Estou avisando que vou propor a extinção do cartão corporativo. No futebol, pague o hotel antes ou mandem a fatura para o clube. O Cori pediu impeachment do ex-presidente porque ele não entregava documento. O assunto cartão corporativo é recorrente, não é de agora. Quando chega o meu cartão em casa e eu gasto muito, minha mulher briga comigo. No Corinthians, não tem ninguém que olha a fatura? Romeu Tuma Júnior

Tuma detalhou como está o processo interno de apuração dos possíveis usos indevidos do cartão corporativo. Ele citou o furto de documentos do clube.

Fizemos um ofício à presidência do clube pedindo para resguardar, coletar toda a documentação de extratos e documentos de suporte. Pedi que guardasse tudo dos últimos sete anos. Fiz o ofício, alguns dias depois recebi resposta do departamento jurídico dizendo que alguns documentos foram furtados. Foi registrada ocorrência e estamos trabalhando. Romeu Tuma Júnior

Romeu Tuma Júnior será ouvido pelo MP-SP na próxima semana. Ele, assim como Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians, e Armando Mendonça, vice-presidente, têm oitiva marcada na quarta-feira. O órgão público investiga o uso indevido dos cartões corporativos do clube nas gestões de Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves.