Corinthians ajusta detalhes finais e vive expectativa de selar renovação com Bidu

O Corinthians está por detalhes de concretizar a renovação contratual do lateral esquerdo Matheus Bidu. As conversas estão no estágio final e há expectativa de que as partes possam chegar a um desfecho positivo nos próximos dias.

A diretoria alvinegra já negocia a extensão do vínculo de Matheus Bidu desde meados de março deste ano. Havia uma diferença em relação ao tempo de contrato, mas, segundo apurou a Gazeta Esportiva, esse empecilho foi superado.

A prorrogação está bem encaminhada, mas ainda não foi assinada. O Corinthians discute os últimos detalhes e espera fechar o acordo em breve.

O vínculo de Bidu com o Timão é válido somente até o final deste ano. O jogador, portanto, já se encontra livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Contudo, sua preferência sempre foi permanecer no Parque São Jorge.

Matheus Bidu passou por altos e baixos no Corinthians. O lateral chegou ao clube no final de 2022, mas só conseguiu ter sequência no ano passado, sob comando de Ramón Díaz. O ala, inclusive, foi peça importante na arrancada da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Na temporada atual, o jogador de 26 anos oscilou e viu a concorrência aumentar. Além de Hugo e Diego Palacios, Fabrizio Angileri chegou para reforçar a posição.

O argentino tomou conta da posição na fase final do Paulistão, mas Bidu recuperou espaço após a chegada do técnico Dorival Júnior e foi titular em quatro dos seis jogos disputados pelo Timão desde a retomada do futebol brasileiro.

Ao todo, o lateral soma 97 partidas com a camisa do Corinthians, com seis gols e seis assistências. Ele também ganhou o título paulista neste ano.