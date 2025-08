Copa do Mundo 2026: embaixada dos EUA faz alerta sobre pedidos de visto

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta semana no X um alerta aos estrangeiros interessados em desembarcar no país para a Copa do Mundo 2026. "Incentivamos os viajantes estrangeiros que precisam de visto para os EUA a solicitarem agora."

O que aconteceu

O alerta da Embaixada aconteceu na terça-feira. A semana ficou marcada pela ampliação das tarifas globais impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. O Brasil é o país como a maior alíquota do tarifaço.

A medida, no entanto, é uma recomendação global. Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a embaixada disse que o alerta não está condicionado apenas as solicitações de vistos do Brasil.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior de todas, com partidas em 11 cidades dos EUA. Incentivamos os viajantes estrangeiros que precisam de visto para os EUA a solicitarem agora.

Embaixada dos EUA

A obtenção do visto para turismo (B2) pode variar entre cidades. Interessados em visitar os EUA têm que, obrigatoriamente, passar por uma entrevista para que seja emitido um visto que possibilite a entrada no país (mais detalhes).

A Copa do Mundo de 2026 será a maior de todas, com partidas em 11 cidades dos EUA. Incentivamos os viajantes estrangeiros que precisam de visto para os EUA a solicitarem AGORA! Acesse https://t.co/0T54gPrhYM (aba "U.S. Visas") para informações sobre os requisitos de visto. https://t.co/RWYaxioyhv -- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) July 29, 2025

A primeira fase de venda de ingressos para o Mundial de 2026 começa em 10 de setembro, segundo a Fifa. Além dos EUA, a competição terá jogos no Canadá e México.

A Copa do Mundo de 2026 contará com 48 seleções. Ao todo, serão 104 jogos. O Brasil é um dos países classificados.