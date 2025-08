Conor McGregor quebra o silêncio após derrota na Justiça em caso de agressão sexual

O irlandês Conor McGregor se manifestou publicamente nesta sexta-feira (1º) após perder uma apelação na justiça civil da Irlanda. O processo diz respeito a uma acusação de agressão sexual feita por Nikita Hand, que supostamente teria sido vítima do lutador em um hotel de Dublin em 2018. A Corte de Apelação rejeitou o recurso do ex-campeão de duas categorias do UFC "em todos os aspectos", mantendo a condenação que o obriga a pagar 250 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) à denunciante.

Segundo o jornal 'Irish Times', os custos legais de Hand, estimados em 1,3 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,3 milhões), também deverão ser arcados pelo lutador, o que será definido em etapas posteriores do processo. A decisão representa mais um revés jurídico de grande impacto para o astro do MMA.

Sem comparecer à audiência, McGregor utilizou a rede social X (antigo Twitter) para divulgar um longo comunicado, no qual voltou a negar as acusações, criticou duramente o sistema judicial e classificou o processo como uma tentativa de extorsão. Ele ainda afirmou que foi impedido de apresentar provas consideradas cruciais para sua defesa e garantiu que continuará lutando para limpar sua reputação.

"James Lawrence teve sua liberação concedida (não direi inocência porque ambos já tínhamos recebido essa muito antes dessa tentativa de extorsão).

Ele foi liberado em um julgamento civil, mas não teve seus custos cobertos!

Quão incrivelmente errado!

Ser acusado de estupro, provar sua inocência e depois ser atingido por uma conta colossal de defesa, enquanto os advogados e a acusadora, que entraram com o processo e perderam, recebem seu dinheiro?

Eu acho que nunca ouvi nada parecido.

Você está fora de si se acha que eu vou pagar os custos legais de James Lawrence, pessoal.

Quem disse que eu pagaria os honorários dele?

Eu disse que não sabia se pagaria, quando o advogado da acusadora me perguntou no tribunal - porque realmente não sabia.

(Quem está pagando os próprios honorários deveria ter sido ele, eu devia ter perguntado na hora) ???

Eu estava no banco das testemunhas, em um mundo de neblina, sendo acusado de um crime que não cometi, e do qual fui inocentado criminalmente, e isento por todas as testemunhas presentes, além de duas vezes acreditado pelo promotor público, mas ainda assim de pé em um tribunal civil, em choque absoluto.

Alguns dizem que o caso não foi para o criminal por "falta de provas". Isso não é verdade. É o oposto! Havia tanta prova! Eles tinham HORAS DE FILMAGEM DA "VÍTIMA" após o suposto estupro e tentativa de assassinato. Curtindo festas, mandando mensagens, saindo e voltando do hotel etc., subindo e descendo, no saguão do hotel, em todo lugar e de volta. Sem nenhuma preocupação. Sorrindo, rindo, dançando, beijando, mordendo, brincando.

É algo que vale a pena assistir.

Eu já estava em casa há HORAS e tudo isso estava acontecendo.

Tudo claramente visto em todas as imagens de CFTV, e confirmado por várias testemunhas oculares.

Eu nem sequer pude apresentar provas cruciais que fizeram parte da investigação criminal / decisão de arquivamento.

Todo esse processo foi um verdadeiro choque de realidade, digo isso a vocês, boas pessoas.

O que aconteceu aqui, com essas duas acusações criminais já descartadas, é uma tragédia absoluta!

Como certas pessoas conseguem dormir à noite me intriga.

Aposto que não dormem bem. Impossível.

Acusar falsamente alguém de estupro e perder, e depois tentar ignorar esse fato / varrer pra debaixo do tapete é algo realmente perverso em outro nível!

Quanto à nova denúncia das testemunhas que apareceram, eu a recebo bem.

Acreditei no que disseram, já que partes disso foram verificadas na resposta da acusação. Stephen Redmond saiu correndo e derrapando após a briga deles. Essa parte foi confirmada no documento de resposta. Para as testemunhas adivinharem essa saída, seria impossível na minha opinião. O início da briga também foi verificado em gravação: Nikita agredindo Stephen, e ele dizendo para ela parar. Nikita então ficou agressiva e disse "eu não vou parar porra nenhuma". Está tudo gravado. Aí a gravação para. O que aconteceu depois? Ela só terminou ali? Uma saída calma? As testemunhas disseram que viram o que aconteceu depois. Onde estava Stephen na ambulância? E nunca mais foi visto depois disso? É óbvio que eles tiveram uma briga violenta!

Por que essas duas testemunhas não foram chamadas, nunca vou entender.

Elas estavam presentes e prontas para testemunhar naquela manhã.

Parece que foram retiradas por medo da minha equipe, pra ser sincero. Por quê, não sei. Essas pessoas disseram que viram algo, então vamos ouvir. Se for legítimo, ótimo - parece legítimo pra mim. Se não for, está nas costas delas.

Até o próprio Stephen, por que ele nunca foi chamado no início também?

Estou feliz que isso ainda esteja em andamento.

Espero que todos sejam ouvidos.

Eu sigo lutando pela verdade e continuarei me defendendo.

Irlanda, em meio a essa TENTATIVA DE EXTORSÃO, não deixem isso distrair vocês.

Vocês podem ver o que estou enfrentando aqui e sabíamos que isso sempre seria assim.

SEGUIMOS NA LUTA!"

